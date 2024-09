Messina Denaro, a Castelvetrano il "suo" film non sarà proiettato

Per il figlio di Vaccarino, Salvatore, il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza è "indecente. Mio padre è stato fatto passare per un delinquente che ha barattato la sua libertà con l'aiuto per far catturare Messina Denaro. Tutto falso. Casomai lui ha aiutato gli investigatori nelle indagini per l'arresto del boss". Da qui, la decisione di non proiettare il film nel cinema da lui gestito.