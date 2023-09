È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra era in coma irreversibile

È morto Matteo Messina Denaro .

Il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni e da tempo era malato di tumore al colon. L'ex super latitante era ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, dove era finito in coma irreversibile. I medici avevano sospeso l'alimentazione, dopo che le condizioni si erano aggravate giovedì per via di un sanguinamento e un collasso, coi parametri vitali compromessi. Al capezzale la nipote e legale Lorenza Guttadauria e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila ad aprile.