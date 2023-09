Messina, souvenir ispirati alla mafia: stop alla vendita sui traghetti gestiti dalla Regione

Stop alla vendita sui traghetti Con queste parole, l'azienda Caronte & Tourist ha deciso di prendere posizione sulla vicenda ""Da siciliani, da cittadini, da imprenditori che hanno scelto di restare e di investire in Sicilia non potevamo non condividere il senso della vibrante, generosa denuncia di Mario Incudine. È per questo che, poche ore dopo il video postato da Incudine, abbiamo intimato all'esercente che aveva in affitto uno dei negozi a bordo di una nostra nave di ritirare quei souvenir paccottiglia, per nulla divertenti ma in compenso di pessimo gusto, che purtroppo infestano troppi centri storici e troppe isole pedonali ovunque in Sicilia".

Il divieto della regione Giorni fa, era intervenuta sulla questione anche la Regione Sicilia "Mai più gadget che possano ledere l'immagine della Sicilia a bordo delle navi da e per la Sicilia". Lo dice l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito alla polemica sorta per i souvenir di stampo mafioso in vendita sui traghetti tra Messina e Villa San Giovanni, lanciata sui social dal cantautore Mario Incudine. "Seppure la tratta dello Stretto non è svolta nell'ambito di un contratto con la Regione Siciliana, siamo comunque intervenuti immediatamente presso Caronte & Tourist per chiederne la rimozione".

Leggi Anche Gomorra, il romanzo di Roberto Saviano diventa un videogioco

La denuncia in un video social Ad accendere i riflettori sulla vicenda, era stato il musicista e attore siciliano Mario Incudine che in un video social girato a bordo di uno dei traghetti della Caronte aveva mostrato i gadget tra cui spiccavano anche dei guanti da forno con la scritta "Sexy Mafioso". "Da anni in ogni mio spettacolo, da ogni teatro o piazza, ripeto continuamente la stessa cosa – dice Incudine nel video - Come siciliano mi vergogno. Chiedo al sindaco di Messina di salire sulla Caronte e fare levare queste porcherie. Perché come siciliani ci dovremmo vergognare tutti".