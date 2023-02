Gomorra, il romanzo di Roberto Saviano diventa un videogioco

Dal team torinese di 34BigThings, già autore di RedOut, arriva un nuovo adattamento per PC e smartphone ispirato al romanzo sulla mafia

Il mondo di Gomorra si espande: dopo aver raggiunto il successo con il romanzo e guadagnato ulteriore popolarità con l'omonima serie televisiva, le storie create da Roberto Saviano provano a ritagliarsi uno spazio anche nel mondo videoludico grazie a una nuova avventura narrativa disponibile su PC e dispositivi mobile , che espande ulteriormente la guerra tra le famiglie mafiose grazie a un racconto in grado di evolversi in base alle scelte del giocatore .

Ambientato nell'oscuro mondo della mafia italiana, il videogame di Gomorra racconta la storia di Nina Maniero, figlia di un noto boss mafioso costretta a diventare il nuovo capo della famiglia dopo un attentato orchestrato per uccidere suo padre.

Il gioco racconta la classica storia drammatica a sfondo poliziesco in cui il giocatore potrà influenzare l'esito della narrazione grazie alle sue scelte, con una serie di diramazioni che porteranno a otto possibili finali differenti, tra opzioni pacifiche o strade che conducono a un'inesorabile vendetta.

Il videogioco di Gomorra includerà un sistema strategico per la gestione delle risorse del clan, con la necessità di guidare la famiglia scegliendo oculatamente i propri membri: ciascuno infatti è dotato di debolezze e punti di forza che dovranno essere bilanciati a dovere per affrontare le numerose sfide che attendono Nina, attraverso missioni generate proceduralmente che richiedono l'uso di abilità specifiche.

Sviluppato dai ragazzi di 34BigThings, lo studio torinese che si è fatto notare in passato per la serie di videogiochi racing RedOut, l'adattamento di Gomorra per PC, Android e iOS è impreziosito dal talento artistico del fumettista Luca Negri, che con il suo stile ha dato vita a una serie di accattivanti immagini il cui impatto, decisamente, considerevole, consente di rendere la narrazione ancora più coinvolgente ed efficace.