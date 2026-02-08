Messina, padre e figlio trovati morti in casa

Due uomini, padre e figlio rispettivamente di 80 e 50 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Messina, in zona Zafferia. La causa del decesso è ancora da chiarire, ma dai primi esami sarebbe da ricondurre a cause naturali. Non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi né la presenza di gas. Dopo la segnalazione del secondo figlio, che vive fuori città - preoccupato per non essere riuscito a mettersi in contatto con il padre e il fratello - è intervenuta la Polizia. Entrambi, a quanto si apprende, avevano problemi di salute e il padre 80enne era costretto a letto da diverso tempo. Disposta l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso dei due.