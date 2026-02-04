Durante il dibattimento è emerso un quadro di maltrattamenti subiti dall'imputata da parte della vittima, ma non tali da giustificare la coltellata inferta durante l'ultima lite. Secondo l'accusa la donna avrebbe potuto andarsene e chiedere aiuto come aveva fatto altre volte. Per la difesa, invece, Boggio dopo essere stata aggredita non avrebbe avuto modo di allontanarsi da casa. La Corte ha anche deciso di non toglierle la podestà genitoriale, (la donna ha una figlia di nove anni), e ha stabilito un risarcimento per i famigliari di Maccagni di 596mila euro.