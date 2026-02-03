Cacciatori crivellati di colpi a Messina, indagato l'uomo che era con loro nei boschi

La luce degli inquirenti è intanto puntata fissa sul quarto uomo, amico di Gatani che in fase di interrogatorio si sarebbe più volte contraddetto senza riuscire a fornire una versione convincente dei fatti. Per gli investigatori è sicuro che lui fosse con le tre vittime la mattina del 28 gennaio, ma non è chiaro se fosse presente quando l'anziano ha incontrato i fratelli. Per ora la strada più probabile per gli inquirenti è che il quarto uomo fosse presente durante l'incontro e che abbia aperto il fuoco contro uno dei due fratelli, quando quest'ultimo era già ferito a terra. Saranno le perizie balistiche a chiarire da quale arma siano partiti i proiettili e l'esatta sequenza degli spari.