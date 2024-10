Messina, abusi su una donna ospite di una casa accoglienza: arrestato un prete

Un prete è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna ospite in una casa di accoglienza a Messina. Per lui sono scattati i domiciliari in seguito alle indagini della polizia, arrivate dopo la denuncia presentata dalla stessa vittima. La Procura della città siciliana dice che il gip ha disposto la misura cautelare sulla scia di una "piattaforma indiziaria grave (costituita da testimonianze, acquisizioni documentali e sopralluoghi) di colpevolezza e un concreto rischio di reiterazione del reato".