Civitanova Marche (Macerata), 14enne denuncia abusi sessuali dopo serata in un locale

La 14enne si sarebbe poi appartata con uno dei due ragazzi, che le avrebbe offerto anche droga, tornando poco dopo, attorno alle 2, dalla sua amica sconvolta e riferendole della violenza sessuale. Le due giovani hanno chiamato il 112 per denunciare il fatto. Sono intervenuti i carabinieri di Civitanova Marche. La 14enne è stata portata in pronto soccorso per le cure del caso ed è scattato il protocollo rosa per donne che subiscono violenze. In ospedale è stata poi raggiunta dai familiari.