Desio (Monza), violenza sessuale sulla statale 36: un arresto

Dai successivi accertamenti è emerso che la donna si era imbattuta in un gruppo di ragazzi mentre intorno alle 17.30 stava percorrendo la ciclabile per rientrare alla sua abitazione a Desio. Tra questi c'era anche l'aggressore che, dopo averle proposto di andare a casa sua, l'avrebbe aggredita immobilizzandola a terra per abusare di lei. La vittima, a quel punto, è riuscita a liberarsi e mettersi in fuga, gridando per attirare l'attenzione degli automobilisti di passaggio. L'uomo avrebbe precedenti e sarebbe irregolare.