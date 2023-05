Mercato San Severino (Salerno), incidente sulla A30: 13enne morta e tre feriti gravi 

La dinamica dell'incidente

L'auto, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto è giunta la Polstrada per i rilievi del caso. I tre feriti più gravi sono ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali "Fucito" di Mercato San Severino e "Ruggi" di Salerno. Lunghe code e pesanti disagi alla circolazione autostradale a causa della chiusura del tratto interessato, riaperto - inizialmente su una sola corsia - dopo le 21.