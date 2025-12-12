Il menù per Gaza arriva nelle scuole in Toscana: esplode la polemica politica

Gli studenti di diverse scuole della provincia di Lucca, Firenze e Prato, si sono trovati nel piatto un menù speciale dedicato alla Palestina, giovedì 11 dicembre: pasta al pomodoro e alloro, falafel di ceci e crudité di carote e finocchi. Un pasto semplice, pensato nell'ambito del programma "Sapori per la pace", ma sufficiente a innescare un acceso scontro politico. A criticare l'iniziativa è stato il capogruppo di opposizione Matteo Scannerini (Forza Italia), che ha accusato l'amministrazione di "trasformare la mensa in un luogo di propaganda".