Meldola (Forlì-Cesena), sola con due figli dopo aver perso il marito: i colleghi le regalano le ferie

Una donna di 40 anni, Carmen Iacovazzo, ha perso il marito 47enne, Daniele Bosi, a causa di un tumore. Per consentirle di recuperare le forze e stare vicino ai suoi due figli di 14 e 8 anni, i colleghi di lavoro dell'azienda di imballaggi in cui lavora a Meldola (Forlì-Cesena) hanno raccolto 700 ore di ferie e gliele hanno regalate. Lo riporta il Resto del Carlino. "Sono rimasta a bocca aperta per questo gesto: non me l'aspettavo e non era scontato. A loro va il mio più sincero ringraziamento", ha commentato la donna.