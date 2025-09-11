Meduna di Licenza (Treviso), sindaco licenziato da operaio diventa panettiere: "Ai giovani dico di rimboccarsi le maniche"

Un giorno ha incontrato in piazza un amico panettiere che gli ha detto: "Sindaco, vieni a lavorare da me". "Non trovava personale da anni - spiega Pitton - perché è un lavoro che va dalle 3 di notte fino a mezzogiorno. A me va bene perché copro oneri contributivi fino alla pensione. E poi, se devo dire la verità, mi sta anche piacendo e imparo anche un mestiere a 57 anni. Ne sono contento". Pitton racconta che in una situazione di difficoltà, quello che ha fatto è stato cogliere un'opportunità: "Pensava che scherzassi, alla mattina mi sono presentato qua: pronto con le mani in pasta", ha detto sorridendo. Da ex operaio, Pitton riconosce che alcuni mestieri richiedono orari di lavoro particolarmente impegnativi: il panettiere, ad esempio, lavora dalle 3 di notte fino a mezzogiorno, spiega. Ma lui ha voluto accettare la sfida e ora desidera che la sua esperienza sia di ispirazione per altre persone.