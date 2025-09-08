Quasi un italiano su quattro è a rischio povertà ed esclusione sociale

"La povertà educativa non è solo una privazione individuale, ma un limite che condiziona il futuro collettivo. Accompagnare la crescita delle persone significa rafforzare le basi democratiche, economiche e culturali del Paese, perché chi non ha accesso a un'istruzione completa rischia di restare escluso dai nuovi strumenti e dalle competenze anche digitali che plasmeranno il lavoro e la vita collettiva di domani. In questo contesto, la risposta non può che essere corale: istituzioni, comunità, fondazioni e imprese sono chiamate ad agire insieme per trasformare un'emergenza sociale in un investimento sul futuro", ha dichiarato Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT.