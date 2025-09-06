È morto Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio

La nascita del Forum "fu originata da un'intuizione in una serata fredda e nebbiosa di novembre. Avevamo avviato, primi in Italia, il servizio AP (Aggiornamento Permanente) in tutte le principali Regioni, destinato ai massimi responsabili aziendali. Tornavo in treno con Umberto Colombo, che aveva condotto in Veneto una sessione sullo scenario tecnologico", ha raccontato lo stesso Ambrosetti nella pagina delle storie e testimonianze degli alunni dell'università Cattolica.