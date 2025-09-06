L'ex premier Letta a Tgcom24: "Serve un'Europa più integrata contro i dazi e le sfide alla sicurezza"

"I dazi ci arrivano dall'esterno, ma siamo anche noi stessi a metterci dei dazi interni: sono i troppi ostacoli e le troppe frontiere che esistono ancora tra i Paesi europei. Sono cose assurde, costi che si raddoppiano. Il mercato interno non è ancora completato: l'eliminazione delle frontiere interne giocherebbe un ruolo altrettanto importante dell'eliminazione dei dazi di Trump", ha affermato Letta. "L'Europa è diventata più piccola negli ultimi vent'anni. A inizio degli anni Novanta l'Italia era economicamente grande quanto Cina e India messi assieme: sembra una cosa assurda oggi, che sono grandi 20 volte rispetto a noi. Ciò ha delle conseguenze: spesso non compriamo prodotti italiani, più solidi, ma prendiamo quelli cinesi perché hanno costi più bassi, come per l'auto", ha ricordato l'ex premier.