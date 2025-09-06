Logo Tgcom24
Economia
forum ambrosetti di cernobbio

Valerio De Molli (The European House-Ambrosetti) a Tgcom24: "In questo forum visione europea e ottimismo moderato"

In diretta ai nostri microfoni l'AD di The European House-Ambrosetti fa un bilancio del forum finora e si esprime su AI e dazi ("Non è un falso allarme ma nemmeno un allarme rosso")

06 Set 2025 - 16:04
07:47 

Ai microfoni di Tgcom24 l'AD di The European House-Ambrosetti fa un bilancio del forum, arrivato ormai quasi al giro di boa, e si esprime su AI e dazi. 

"C'è molta Europa quest'anno a Cernobbio. Sono arrivati addirittura cinque commissari e tre ex premier decisamente europeisti, come Letta". "Dobbiamo d'altra parte fare squadra: le nostre difficoltà non nascono a Bruxelles ma vanno ricercate in capoi ai governi dei singoli Paesi".

Un'Europa unita può superare anche lo spettro dei dazi americani. De Molli fa notare come ben 4 dei 6,6 trilioni di euro derivanti dall'export nasca da scambi interni. Solo il 20% è invece figlio dei legami economici con gli Stati Uniti. Un dato che aiuta a ridimensionare l'impatto dei dazi, secondo De Molli, che si dice "moderatamente ottimista anche sull'impatto in futuro dell'AI
 

cernobbio
forum ambrosetti

