forum ambrosetti di cernobbio Valerio De Molli (The European House-Ambrosetti) a Tgcom24: "In questo forum visione europea e ottimismo moderato"

In diretta ai nostri microfoni l'AD di The European House-Ambrosetti fa un bilancio del forum finora e si esprime su AI e dazi ("Non è un falso allarme ma nemmeno un allarme rosso")