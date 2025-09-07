Giorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani"

"Quest'anno non ci sarà bisogno di una manovra correttiva. È questa la vera novità rispetto al passato, quando le leggi finanziarie erano sinonimo di sacrifici per gli italiani". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante un intervento in videocollegamento al Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio, nel corso del panel conclusivo dell'evento ospitato a Villa d'Este. Secondo Giorgetti, il governo si sta muovendo con un approccio "serio e pragmatico", seguendo la linea adottata negli ultimi tre anni, basata su prudenza e affidabilità dei dati economici. "Abbiamo scelto un metodo fondato sulla serietà, che sta producendo risultati importanti, anche per il sistema imprenditoriale e bancario", ha precisato. Il ministro ha poi rivendicato il rispetto delle regole europee, spesso oggetto di critiche: "Siamo tra coloro che, pur avendo contestato alcune normative, oggi le osservano con maggiore puntualità".