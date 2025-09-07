Zangrillo: "Pubblica amministrazione cresce dopo anni drammatici"

La pubblica amministrazione italiana ha vissuto "anni drammatici", ha subito il blocco del turnover e ha perso 300mila persone. Lo ha sottolineato il ministro Paolo Zangrillo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Ora, ha spiegato, la situazione è cambiata: nel 2023-24 sono state assunte 450mila persone e nel 2025 ce ne saranno in tutto altre 150mila. "Abbiamo digitalizzato i nostri percorsi concorsuali, - ha rivendicato - per assumere un dipendente pubblico ci mettevamo due anni e mezzo, siamo passati a 4 mesi. La notizia è che per la prima volta la p.a cresce", ha spiegato.