Chirurgia estetica, il medico dei social che esercita senza laurea

A "Striscia la Notizia" il sedicente Dr. Skin di Instagram: "Ho chiesto il nullaosta dalla Romania per terminare gli studi in Italia"

"Striscia la Notizia" va a trovare il sedicente Dr. Skin che sui social si dice "esperto di chirugia estetica" mostrando molti dei suoi interventi estetici. Sul suo canale Instagram infatti abbondano le foto di rino filler, filler labbra e zigomi ma anche gluteo plastica, esportazioni di escrescenze, otoplastica ed esportazioni di silicone in diretta. "In realtà sto ancora cercando di prendere la laurea, a breve farò la tesi" ha ammesso il "dottore" all'inviato del Tg satirico, anche se ai clienti si presenta come medico estetico.

Il sedicente Dr. Skin, che ha ammesso di tenere anche lezioni di medicina all'estero, ha dichiarato alle telecamere di "Striscia la Notizia" di essere iscritto a una università in Romania e di aver richiesto il nullaosta per poter terminare gli studi in Italia. Ma alla domanda di Luca Abete sul numero di esami superati ha concluso così: "Credo che nella vita gli esami si sono già fatti. In ogni caso, anche se sono molto bravo in quello che faccio, ho deciso di ritirarmi prima della laurea".