Maxisequestro di criptovalute a Roma, i carabinieri arrestano il "Bancomobile decentralizzato"

In manette è finito Franco Lee, il "Bancomobile centralizzato": così si era definito lui stesso in un'intervista sui social rilasciata in occasione della Blopkchain Week, a Roma. Le indagini sul suo conto erano scattate nel 2023, in seguito al monitoraggio dei canali social di Instagram e Telegram dove l'uomo, di nazionalità cinese e localizzato a Roma, proponeva lo scambio di grandi somme di contante in cambio delle più diffuse criptovalute e viceversa, attraverso incontri di persona. Durante le attività tecniche emergeva che il soggetto, avendo importanti disponibilità di denaro cash, poteva eseguire scambi di euro in criptovalute anche per oltre 100mila euro per singola transazione.