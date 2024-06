Maxi frode nel commercio dei carburanti: 133 milioni di litri illegali

A essere finito nei guai è un imprenditore 40enne di origine pugliese, accusato di aver creato società cartiere in Bulgaria e nella Repubblica Ceca gestite da prestanomi, membri dell'organizzazione criminale. Secondo gli inquirenti si trattava, in realtà, di schermi societari fittizi, inadempienti fiscalmente e le società venivano tenute aperte solo per un limitato periodo, al fine di evadere il fisco e rinvestire i proventi in attività immobiliari.