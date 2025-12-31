Capodanno, maxi sequestro di 5 tonnellate di fuochi d'artificio nel Salento

Maxi sequestro di fuochi d'artificio e sei denunciati nel Salento in un'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno sequestrato circa 5 tonnellate di fuochi d'artificio nell'ambito dei controlli in materia di contrasto all'illecita produzione, commercializzazione e detenzione di fuochi pirotecnici. Scoperto un laboratorio, realizzato all'interno di un garage di un complesso residenziale di Gallipoli, di un deposito sito nel centro storico di Alliste e di due esercizi commerciali correnti in Galatone e Matino, i cui rispettivi proprietari detenevano complessivamente 4.150 kg di materiale pirotecnico.