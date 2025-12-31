Capodanno, maxi sequestro di 5 tonnellate di fuochi d'artificio nel Salento

Scoperto un laboratorio, realizzato all'interno di un garage di un complesso residenziale di Gallipoli
Maxi sequestro di fuochi d'artificio e sei denunciati nel Salento in un'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno sequestrato circa 5 tonnellate di fuochi d'artificio nell'ambito dei controlli in materia di contrasto all'illecita produzione, commercializzazione e detenzione di fuochi pirotecnici. Scoperto un laboratorio, realizzato all'interno di un garage di un complesso residenziale di Gallipoli, di un deposito sito nel centro storico di Alliste e di due esercizi commerciali correnti in Galatone e Matino, i cui rispettivi proprietari detenevano complessivamente 4.150 kg di materiale pirotecnico.
Individuato anche un negozio di abbigliamento, sito nella periferia leccese, all'interno del quale sono stati trovati ulteriori 850 kg di fuochi d'artificio detenuti senza le prescritte autorizzazioni amministrative e in condizioni non idonee. L'attività si è conclusa con il vincolo penale degli articoli pirotecnici illegalmente detenuti, nonché con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria di sei soggetti salentini, per detenzione senza licenza o cautele di materiali esplodenti, infiammabili o pericolose.