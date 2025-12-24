Maxi sequestro di fuochi d'artificio nel Reatino, oltre 2 tonnellate

Oltre 2 tonnellate di fuochi di artificio, illegalmente detenuti e pronti per essere venduti per Capodanno, sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione condotta dalla guardia di finanza di Rieti che ha portato al fermo di un uomo di 40 anni. Il maxi sequestro, compiuto in un comune a nord della provincia di Rieti, ha consentito di sottrarre alla vendita illegale prodotti pirotecnici contenenti circa 300 chilogrammi netti di esplosivo e altro materiale esplodente artigianale, confezionato e detenuto senza autorizzazioni e in ambienti non idonei, con gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica.