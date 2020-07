Maxi operazione contro la pedopornografia: perquisizioni e arresti in 15 Regioni

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La polizia postale ha individuato una rete di pedofili italiani che faceva circolare materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica. Gli agenti hanno eseguito 50 perquisizioni e diversi arresti in 15 Regioni per detenzione, diffusione e, in alcuni casi, produzione di materiale pedopornografico. Sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori.