Maxi blitz nel Napoletano: 44 misure contro i clan

Un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato all’esecuzione di 44 misure cautelari nel territorio del Napoletano, trentaquattro delle quali in carcere e dieci ai domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna nell’ambito di un’indagine che ha ricostruito un presunto sistema di controllo esercitato dai clan su attività economiche, settore immobiliare, circuito delle scommesse e dinamiche elettorali locali. L’attività investigativa ha coperto un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2024, basandosi su intercettazioni telefoniche e ambientali e su numerosi servizi di osservazione. Secondo quanto accertato, il clan Russo avrebbe esercitato un’influenza diretta e indiretta sulle principali attività economiche dei comuni di Nola, Cicciano e Casamarciano.