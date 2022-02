Maturità, cambia il punteggio: il triennio vale gli stessi punti dell'esame

Alla Maturità resta l'impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, viene però rimodulata la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove di esame.

È quanto emerge da fonti parlamentari. Nella prima versione dell'ordinanza del ministero si parlava di 40 punti per il triennio e di 60 per le prove d'esame. Nella nuova versione, vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l'orale).