Maturità 2022, al via la seconda prova predisposta dagli istituti

Iniziata la seconda prova scritta dell'esame di maturità.

Da quest'anno è diversa per ciascun indirizzo e riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. La prova è predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica. La durata della seconda prova scritta cambia da indirizzo a indirizzo: si va dalla prova in un unico giorno, con durata in genere di 6 ore (ma ci sono quadri di riferimento che possono prevedere anche una durata di 4 ore o una, massima, di 8 ore), alla prova dei licei artistici che dura 3 giorni (6 ore al giorno).