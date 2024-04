La prima ambulanza allo stadio di Campi giunse 17 minuti dopo dal momento in cui scattarono i soccorsi al calciatore 26enne Mattia Giani.

Lo ricostruisce il giudice sportivo della Figc-Lega Dilettanti toscana, in base al referto dell'arbitro della partita Lanciotto-Castelfiorentino, sospesa il 14 aprile per il malore al giocatore, poi morto in ospedale. I soccorsi, si legge, furono dati "dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e il defibrillatore presente negli spogliatoi. Dopo 17 minuti sopraggiungeva una prima ambulanza, che proseguiva le manovre di soccorso coadiuvata da altri volontari giunti dopo pochi minuti con un'altra ambulanza".