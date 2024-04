Morte del calciatore Mattia Giani, si indaga per omicidio colposo

Giani giocava nel Castelfiorentino e domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto: è poi deceduto lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l'autopsia, che si terrà giovedì o venerdì prossimo.

La svolta al fascicolo di indagini per la morte è nata dopo le dichiarazioni fatte anche dai familiari ai carabinieri. I genitori di Mattia Giani sono state sentite come persone informate. Nessuna denuncia formale risulta al momento depositata in procura.