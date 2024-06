Europee, Matteo Salvini: "Vorrei una maggioranza di centrodestra"

"Il generale Roberto Vannacci lo abbiamo scelto perché gli italiani vogliono sicurezza e anche perché è uno che la guerra l'ha fatta - aggiunge - e anche per questo, a Bruxelles sarà il primo a costruire la pace. La scelta di domani nel voto per le elezioni europee è soprattutto una scelta tra la guerra e la pace" ha proseguito il leader della Lega, Matteo Salvini. "Ci sono leader europei e mondiali che preoccupano pesantemente e parlano di guerra, dell'ipotesi di mandare soldati italiani in Ucraina, a combattere e morire e addirittura di usare le armi per bombardare in Russia. Sarebbe la terza guerra mondiale alle porte di casa. La Lega dice di no. Abbiamo già vissuto con i nostri nonni e genitori due guerre mondiali sulla pelle, partite per la follia di qualcuno, non scherziamo sulla pelle dei nostri figli. L'idea della Lega è chiara: difendere i confini europei dall'immigrazione clandestina, difendere il concetto di famiglia fondata sull'unione tra un uomo e una donna e non altre cose ma la guerra è sopra a tutto. Dalle guerre i poveri cristi ci rimettono. Chi sceglie la Lega mi dà un mandato preciso. Non invieremo un solo soldato italiano a combattere in Ucraina e non permetteremo che un solo proiettile italiano colpisca e uccida in Russia perché altrimenti è la fine. La scelta per la Lega è una scelta di pace" conclude.