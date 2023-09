Matteo Messina Denaro, le ultime volontà: "Nessun funerale dalla Chiesa corrotta, Dio sarà la mia giustizia"

Il testamento del boss trovato in un pizzino: "Se Dio esiste allora è certo che non mi ha scomunicato, proprio perché è Dio. Mi hanno scomunicato gli uomini che dicono di rappresentarlo. Dio perdona"

Matteo Messina Denaro aveva espresso le sue volontà in un pizzino qualche anno fa. Il 16 gennaio, giorno del suo arresto, i carabinieri del Ros hanno trovato gli appunti del boss nel covo di Campobello di Mazara. E ora che è in coma irreversibile all'ospedale de L'Aquila , il suo testamento torna a far discutere.

Leggi Anche Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, al capezzale la figlia

Leggi Anche Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, al capezzale la figlia

Il rapporto con Dio è personale Secondo quanto riportato da Repubblica, nel 2013 Matteo Messina Denaro si era espresso su un suo ipotetico funerale in Chiesa. "Non sono coloro che si proclamano i soldati di Dio a poter decidere e giustiziare il mio corpo esanime, non saranno questi a rifiutare le mie esequie" scriveva il boss. Un chiaro riferimento a don Pino Puglisi, il prete di Brancaccio assassinato dalla mafia che aveva scomunicato i mafiosi, negando perfino il funerale. Ma Messina Denaro aveva già scelto: "Il rapporto con Dio è personale, non vuole intermediari e soprattutto non vuole alcun esecutore terreno".

Dio sarà la mia giustizia Da qui la scelta: nessun funerale dalla Chiesa. Il motivo? Lo ha spiegato chiaramente: "Dio sarà la mia giustizia, il mio perdono, la mia spiritualità". E ha puntualizzato che le sue ultime volontà sono espresse "in piena coscienza" perché "il mio rapporto con la fede è puro, spirituale e autentico, non contaminato e politicizzato. Chi osa cacciare e ritenere indegna la mia persona non sa che non avrà mai la possibilità di farlo perché io non lo consento, non ne darò la possibilità".