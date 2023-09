Matteo Messina Denaro, l'ultimo viaggio del boss verso una Castelvetrano divisa tra cordoglio e condanna

Il trasferimento del feretro

La bara scelta dalla famiglia è in legno di frassino e costa 1.500 euro. Messina Denaro non sarà cremato, la salma verrà tumulata in un loculo nella cappella di famiglia, dov’è sepolto il padre Francesco, già capomafia della provincia di Trapani a fine anni Ottanta. Per il trasferimento - secondo il Corriere della Sera - è stato predisposto un comitato permanente con i prefetti delle province interessate dal tragitto. I funzionari del ministero dell'Interno sono al lavoro per organizzare la scorta al corteo funebre lungo l'autostrada. Non è escluso però che si scelga un trasporto navale, facendo viaggiare il carro funebre sul traghetto Napoli-Palermo.