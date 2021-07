"Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva": lo dice Matteo Bassetti in un intervento a TgCom24. "Ricoveri e pressione sugli ospedali sono i parametri da prendere in considerazione in questa fase" ha continuato l'esperto di malattie infettive. Invitando, dunque, alla cautela sul cambio di colore regionale: "Meglio valutare un'applicazione rigorosa del Green Pass".