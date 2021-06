Vaccini, Matteo Bassetti: "I giovani hanno capito che sono la risposta al virus"

"I giovani hanno capito che la risposta al virus è il vaccino. Devono servire di esempio a quei 60enni che hanno la sindrome di Superman e non si vogliono vaccinarsi, che guardino questi ragazzi e imparino". Ospite a "Mattino Cinque", Matteo Bassetti commenta la grande affluenza all'open day di Bologna per il monodose di Johnson & Johnson.

"I 60enni oggi sono l'anello debole su cui dobbiamo lavorare, perché non possiamo permetterci di arrivare a ottobre e avere così tante persone non vaccinate", continua l'infettivologo del San Martino di Genova. "Bisogna lavorare in comunicazione, spiegare cosa succede se si prende il virus. Tutte cose che speravo fossero arrivate, ma evidentemente qualcuno non vuole ascoltare".