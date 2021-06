Vaccini, malori e tensioni all'open day di Bologna per accaparrarsi le dosi Johnson&Johnson: intervengono i carabinieri

Forti tensioni all'open day all'hub della Fiera di Bologna dove, già dalla nottata, circa cinquemila persone si sono accampate e messe in fila per ricevere una delle 1200 dosi di vaccino Johnson&Johnson disponibili. La tensione tra persone in fila e l'organizzazione ha costretto i carabinieri a intervenire. Tra la gente ammassata fuori dalla porta dell'hub alcune persone si sono sentite male e al momento sono state soccorse dal personale dell'hub.

Le dosi disponibili sono solo 1200 e fuori dall'hub si è creata tensione per la gestione della fila, con persone che, dicono i presenti, l'avrebbero saltata cercando di passare avanti. A ridosso dell'ingresso dell'hub insulti e spintoni. Sono state chiamate le forze dell'ordine. I primi vaccini sono già stati inoculati.

L'Ausl di Bologna ha quindi deciso di mettere a disposizione dell'open day altre 1200 dosi di Johnson&Johnson, arrivando così a un totale di 2400 dosi. La fila, che conta oltre cinquemila persone, attraversa tutta piazza della Costituzione, passando per via Aldo Moro, via Stalingrado e via Calzoni, per circa un chilometro di fila.