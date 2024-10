Mattarella: "Sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica"

Garantire a chi ha subito un infortunio sul lavoro e alle famiglie delle vittime di incidenti rendite "più dignitose" dal punto di vista economico e "percepibili per un lasso di tempo più ampio". È l'obiettivo indicato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenuta alla 74esima giornata Anmil, che punta a inserire una norma ad hoc in manovra. "Ci sono una serie di provvedimenti su cui stiamo lavorando. Confido in buone risposte già con la Finanziaria di quest'anno". Sono già 400mila le imprese che lavorano nei cantieri e che in meno di due settimane hanno chiesto la patente a punti e con questo strumento "è finito il tempo dei furbetti".