Sicurezza sul lavoro, al via la patente a punti: ecco cosa fare

Entra in vigore il 1° ottobre la patente a crediti per imprese e lavoratori che lavorano nei cantieri. Le imprese del settore edile sono 832mila e, secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, quasi il 40% (oltre 320mila) delle attività interessate a richiedere la patente a crediti, è costituito da artigiani, molti dei quali stranieri, che non hanno dipendenti. Il 54,9% del totale è composto da imprese individuali (457mila), il 32,9% da società di capitali (circa 274mila) e il 9,3% da società di persone (poco più di 77.300). Si parte con 30 crediti che possono arrivare fino a 100 in caso di comportamenti virtuosi, mentre se si violano norme di sicurezza si perderanno punti: sotto i 15 il cantiere non potrà essere operativo. Ecco come mettersi in regola.