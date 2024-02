Edilizia, Calderone: "Irregolarità al 76%" | Nordio: "Contrario al reato di omicidio sul lavoro"

Meloni alla Cgil: "Non dividiamoci su un tema così importante". Ipotesi interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni su salute e sicurezza sul lavoro

Nel 2023, nelle ispezioni "in edilizia" il livello di irregolarità registrate è stato "pari al 76,48% , con un tasso medio che supera l'85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%".

Il premier: "Non dividiamoci" Il premier ha detto, parlando con i rappresentanti della Cgil a Cagliari: "Conosco i numeri. Come sapete, abbiamo già assunto lo scorso anno 800 nuovi ispettori del lavoro. Evidentemente non basta, ne abbiamo parlato in Cdm per preparare le norme che arriveranno lunedì". E ha sottolineato che quello della sicurezza sul lavoro non è un tema su cui "dividersi ma su cui provare a lavorare tutti insieme". Sindacati e associazioni di datori di lavoro sono stati intanto convocati lunedì mattina, 26 febbraio, a Palazzo Chigi per un incontro sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il governo vedrà prima i sindacati (alle 8.30) e poi (alle 10) le imprese.

Denunce di infortuni Il ministro ha spiegato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1%): tra esse, 1.041 hanno avuto esito mortale (-4,5%).

Si pensa allo stop appalti a chi non rispetta le regole Tra le misure allo studio ci sarebbe l'interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di accertata responsabilità penale per reati in tema. Si sta elaborando al riguardo infatti un provvedimento "organico" per potenziare la tutela della salute e sicurezza, che sarà discusso al prossimo Cdm.

Fisco e benefici Allo studio anche la sospensione e decadenza dai benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari, sempre secondo quanto si apprende al termine del Consiglio dei ministri.

