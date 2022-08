Rapporto Ispettorato lavoro: irregolare oltre il 62% delle aziende

Più verifiche in tema previdenziale e assicurativo

- I controlli sulle aziende da parte dell'Inl, mette in evidenza il documento, "raggiungono il 78% di quelli complessivamente svolti; l'aumento di tali controlli (+9,7%) ha avuto un notevole effetto di trascinamento verso l'alto delle ispezioni definite in materia previdenziale (+14%) e in materia assicurativa (+33%)".

Più irregolarità in edilizia e terziario

- Secondo quanto indicato, gli indici di irregolarità più elevati "si riscontrano nell'edilizia e nel terziario laddove, in particolare, si rileva un tasso di anomalie notevole nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, ma soprattutto nei servizi a supporto delle imprese, dove gli indici di irregolarità sono riconducibili, in primo luogo, a esternalizzazioni e interposizioni illecite".

La crescita delle ispezioni fa diminuire il lavoro nero

- "Il tema del lavoro sommerso - chiarisce il direttore dell'ispettorato Bruno giordano -, della sicurezza del lavoro, delle tutele del lavoro costituisce il principale campo di attività dell'ispettorato, che ha portato a una diminuzione del lavoro sommerso dell'8% in presenza dell'incremento dell'attività ispettiva. Più ispezioni, meno lavoro nero. Meno lavoro nero, meno concorrenza sleale".