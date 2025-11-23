Terremoto dell'Irpinia, Mattarella: "Sia sprone alla ricerca di soluzioni adeguate"

Il ricordo del terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980 è un "richiamo costante alla necessità di adeguare sistemi di monitoraggio e di immediata reazione alle vulnerabilità a cui sono esposte parti del territorio italiano e al contempo sprone alla ricerca di soluzioni adeguate in materia antisismica per una ricostruzione che fosse anche rilancio di aree interne del nostro Paese". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarantacinquesimo anniversario del sisma che colpì l’Irpinia, la Basilicata e alcune aree della Puglia, causando la morte di circa tremila persone e migliaia di feriti e sfollati.