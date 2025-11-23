Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
23 NOVEMBRE 1980

Terremoto dell'Irpinia, Mattarella: "Sia sprone alla ricerca di soluzioni adeguate"

Il messaggio del presidente della Repubblica nel 45esimo anniversario del sisma

23 Nov 2025 - 10:09
© Ansa

© Ansa

Il ricordo del terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980 è un "richiamo costante alla necessità di adeguare sistemi di monitoraggio e di immediata reazione alle vulnerabilità a cui sono esposte parti del territorio italiano e al contempo sprone alla ricerca di soluzioni adeguate in materia antisismica per una ricostruzione che fosse anche rilancio di aree interne del nostro Paese". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarantacinquesimo anniversario del sisma che colpì l’Irpinia, la Basilicata e alcune aree della Puglia, causando la morte di circa tremila persone e migliaia di feriti e sfollati.
irpinia
sisma irpinia
sergio mattarella