Giornata dell'infanzia, Mattarella: "La sofferenza dei bambini è una sconfitta per la comunità"

Nel messaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l'attenzione sulla necessità di riconoscere i bisogni dei più piccoli e di difendere concretamente i loro diritti. Il Capo dello Stato sottolinea come violenze, sfruttamento, tratta, condizioni di schiavitù e persecuzioni continuino a colpire milioni di bambini nel mondo, aggravate dall'aumento dei conflitti e dall'acuirsi delle emergenze umanitarie. Un richiamo che riguarda da vicino anche l'Italia, dove persistono situazioni di abbandono, fragilità e marginalità che non possono essere ignorate. Mattarella parla della responsabilità collettiva di ascoltare, comprendere e proteggerli, ricordando che la sofferenza di un minore rappresenta una sconfitta per tutta la comunità nazionale.