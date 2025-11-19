Mediaset celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini: al via la nuova campagna

Un messaggio che si riconosce nel claim "I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno", che ne spiega anche la scelta narrativa. La campagna si sviluppa come un breve manifesto narrato da alcuni bambini, che recitano: "Abbiamo diritto a un nome e una storia, una casa in cui stare e momenti di gioia. Abbiamo diritto di esser sentiti, da orecchi che ascoltano sogni infiniti. Abbiamo diritto di crescere sani, con cura, istruzione e abbracci sicuri. Abbiamo diritto a un mondo di pace, senza la paura di non avere voce. Abbiamo diritto a dirlo davvero: non sono capricci ma un bisogno sincero". La filastrocca si ispira ai principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu, richiamandone valori e tutele fondamentali in una forma semplice, diretta e accessibile.