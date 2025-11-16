Mattarella: da Kiev a Gaza la guerra è un'ombra cupa sull'umanità

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Bundestag tedesco in occasione della Giornata nazionale del Lutto, ha rivolto un appello forte e solenne contro la guerra e il riemergere di razzismo e violenza. Di fronte ai rappresentanti delle istituzioni tedesche, Mattarella ha ricordato come la tragedia del Novecento, segnata dall’Olocausto e dai genocidi, abbia trasformato i conflitti in drammi collettivi che travolgono i civili. "Da allora, il volto della guerra non si riflette soltanto in quello del combattente, ma diviene quello del bambino, della madre, dell’anziano senza difesa. E' quanto accade oggi, a Kiev, a Gaza", ha affermato il Capo dello Stato, evocando la necessità di non dimenticare la lezione della storia e di riaffermare il valore universale del "Nie wieder", il "mai più" che rappresenta la condanna assoluta dell’orrore e la speranza di una pace fondata sul diritto.