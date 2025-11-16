Ucraina: "Accordo con la Russia per lo scambio di 1.200 prigionieri"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.362. Ucraina e Russia avrebbero concordato di attivare gli accordi di Istanbul e scambiare 1.200 prigionieri di guerra. È quanto ha reso noto il segretario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rustem Umerov, su Telegram, così come riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. "L'Ucraina presto riceverà nuovi sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento dai Paesi alleati", in particolare dalla Francia. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Mentre Donald Trump ha ammesso di aver sperato di poter mettere fine al conflitto russo-ucraino "in virtù dei suoi buoni rapporti con Vladimir Putin", l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas afferma: "Se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra". Le forze ucraine hanno fatto saltare in aria la strada che collega Selydove e Pokrovsk. "In questo modo, i russi hanno perso la possibilità di utilizzare questa via per infiltrarsi a Pokrovsk con veicoli leggeri", sottolineano i vertici delle forze armate.