Matera, crolla una palazzina durante i lavori: operai si salvano perché in pausa pranzo

Ciampino, rogo di rifiuti in un impianto di smaltimento: densa colonna di fumo

Fotogallery - Val di Susa, no Tav incappucciati attaccano il cantiere di San Didero

Fotogallery - Esodo estivo, Anas: 140mila transiti in direzione Sud sull'A2, ma senza particolari disagi

Fotogallery - Quartucciu (Cagliari), 43enne strangolato in un b&b: fermato un 20enne

Fotogallery - Matera, crolla una palazzina in centro

Una palazzina di due piani è crollata a Matera mentre gli operai che stavano lavorando alla sua ristrutturazione erano in pausa pranzo.

Il crollo è avvenuto in via Beccaria, nella zona centrale della città. Un uomo, che passava vicino all'area del crollo, è rimasto lievemente ferito. Si stanno facendo accertamenti per stabilire se nella palazzina vi fossero altre persone. Sul posto si sente odore di gas: sono all'opera, insieme ai vigili del fuoco, i tecnici di alcune aziende specializzate.