Torre del Greco (Napoli), 25 indagati per crollo della palazzina

Scuola diventa alloggio per gli sfollati

Una scuola trasformata temporaneamente in ricovero per gli sfollati. La decisione è stata presa dal Comune per rispondere all'alto numero di famiglie costrette a lasciare la loro casa per decisione dei vigili del fuoco, che oltre a sgomberare l'immobile interessato dal cedimento, hanno stabilito l'allontanamento dei residenti da una quindicina di immobili della zona compresa tra vico Pizza e corso Umberto I.