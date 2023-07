Torre del Greco, crolla una palazzina abitata: estratte vive tre persone | Testimoni: "Bambini sotto le macerie"

Si scava per verificare se altri abitanti siano rimasti sotto i detriti. Un passante e un bimbo, investiti dai calcinacci, sono stati soccorsi e medicati. Ancora sconosciute le cause del crollo

Tre estratti vivi - La prima persona estratta viva è una ragazza di 19 anni, che abitava nello stabile insieme alla mamma. La giovane ha riportato più lesioni ed è stata trasferita all'ospedale del Mare di Napoli, mentre la madre non era in casa al momento del crollo. Politrauma grave e trasporto in ospedale anche per le altre due persone estratte dalle macerie, di cui non si conoscono ancora le identità.

La palazzina era abitata Il crollo è avvenuto in corso Umberto 61, nel pieno centro di Torre del Greco. La palazzina era abitata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona. La ragazza di 19 anni, estratta per prima dalle macerie, è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza tra gli applausi della folla.

Non si sa quante persone fossero dentro Nel centro storico di Torre del Greco c'è il caos. Le macerie della palazzina crollata sono ora un'alta colonna di detriti. La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti. Non è chiaro quante persone si trovassero dentro l'edificio al momento del crollo. Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Meloni informata - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "sta seguendo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel crollo a Torre del Greco, ha parlato al telefono con il comandante dei Vigili del fuoco ed è costantemente aggiornata". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Il piano per eventuali sfollati - Luigi Mennella, il sindaco di Torre del Greco, era fuori città e sta rientrando. Intanto il vicesindaco Michele Polese si trova sul luogo del crollo con l'assessore alle Politiche sociali Maria Teresa Sorrentino. Quest'ultima sta organizzando una rete di accoglienza per gli eventuali sfollati: l'edificio crollato è praticamente contiguo ad altre palazzine del centro storico, quindi sono probabili nelle prossime ore misure di evacuazione a scopo precauzionale.

Diversi residenti degli edifici vicini si sono comunque già allontanati spontaneamente. Quanto al numero di famiglie residenti nell'edificio crollato, sono ancora in corso verifiche ma dovrebbe trattarsi di cinque nuclei familiari.

Rinviata la tradizionale, e molto seguita, processione religiosa per la Madonna del Carmine in programma in serata a Torre del Greco. A comunicarlo don Mario Pasqua, parroco della chiesa del Carmine, la più vicina al luogo del crollo. Don Mario ha anche sentito l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, che "esorta alla preghiera per le persone coinvolte e per il lavoro dei soccorritori".