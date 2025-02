Il fotografo Massimo Sestini dopo il coma: "Rischio per raccontare, il malore sotto il ghiaccio? Sputavo acqua e sangue"

"Mi è successo un evento rarissimo, mi si è bloccata la glottide, paralizzata. Sputavo acqua e sangue. Nella concitazione penso solo che non vada bene l’erogatore. Avevo un subacqueo accanto a me, gli ho chiesto a gesti di darmi il suo erogatore ausiliario, perché credevo che i miei fossero rotti. Ma anche il suo, per me, non funzionava, non poteva essere possibile. Nel frattempo ho cominciato a ingerire acqua da tutte le parti". Inizia così a Il Corriere della Sera il racconto del fotografo Massimo Sestini, che ripercorre la tragedia scampata durante l'immersione sotto il lago ghiacciato di Lavarone, a Trento. Il celebre fotoreporter toscano, salvato e soccorso dagli uomini della guardia costiera che erano con lui impegnati in una esercitazione, dopo aver accusato un malore e perso i sensi, è rimasto ricoverato in gravi condizioni a Trento per giorni prima di risvegliarsi dal coma farmacologico.